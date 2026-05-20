俳優の吉岡里帆（33）が20日、自身のインスタグラムを更新。黒柳徹子の髪型の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】「玉ねぎ頭も良く似合う」“徹子ヘアー”＆メイクの写真を公開した吉岡里帆吉岡は「瀬々敬久監督、最新作。映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』大好きな黒柳徹子さんを演じさせて頂くことになりました！」と報告。「日本と世界を結んだ名曲、『SUKIYAKI』こと『上を向いて歩こう』の誕生秘話。素晴らし