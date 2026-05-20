5児の母でタレントの辻希美（38）が、19日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜後11：59）に出演。「男の子ママの悩み」を明かした。【画像】元気いっぱい「初の7人家族旅行」、杉浦&辻の7人家族ショット男の子を持つ内田恭子、高城亜樹、hitomiがそれぞれ、男の子ならではの苦労エピソードを披露。司会のお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が「辻ちゃんのところはお子さん多い