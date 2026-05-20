警視庁JR京葉線の電車からつり革1個を盗んだとして、警視庁少年事件課は20日までに、窃盗の疑いで堺市の高校1年の男子生徒（16）を逮捕した。同課によると、生徒は容疑を認め「鉄道全般が好きで、備品にも興味があって欲しくなった」と供述しているという。逮捕容疑は中学3年だった昨年10月4日午後10時15分ごろ、東京駅に止まっていた電車からつり革を盗んだ疑い。少年事件課は、生徒がドライバーを使い、固定されたつり革を