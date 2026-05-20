中国外務省はAI＝人工知能についての政府間対話を行うことでアメリカと合意したと明らかにしました。中国外務省の郭嘉昆報道官は19日、先週行われた米中首脳会談でAI＝人工知能について、アメリカと政府間対話を実施することで合意したことを明らかにしました。郭報道官は「中国とアメリカはAI大国として手を携えてAIの発展とガバナンスを推進し、AIが文明の進歩と国際社会の共通の福祉に奉仕するよう後押しすべきだ」と述べました