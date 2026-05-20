◇MLB パドレス-ドジャース(日本時間20日、ペトコ・パーク)パドレスとドジャースの同地区ライバルの直接対決第2ラウンドは、初回からアーチ飛び交う点の取り合いとなりました。初回、先攻のドジャースは先頭打者の大谷翔平選手がグリフィン・キャニング投手からレフト線への二塁打を記録。6試合連続安打を記録します。さらに1アウト3塁からフレディ・フリーマン選手の5号2ランが飛び出し、前日完封負けのドジャースが幸先よく先制