2026年4月、日本の国会では、2024年に亡くなった女優の20億円の遺産をめぐり、息子が「相続放棄」を選択した事例が取り上げられ、「日本の相続税問題」が議論されました。他方、相続税をめぐる問題は日本に限らず、韓国やイタリアなど各国でも注目されることがありますが、その実態は国によって大きく異なります。ここでは、いくつかの報道をもとに、世界の「相続税制度」を整理します。日本の国会で議論を呼んだ「相続税11億円」