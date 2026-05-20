ホルムズ海峡封鎖の影響で、一部の自動車輸送船は航路変更を余儀なくされ、納期に遅れが生じるケースもみられます。それでも、日本の輸入車市場は依然として堅調です。では、現在どのような輸入車が売れているのでしょうか。日本自動車輸入組合（JAIA）の調査をもとに、「2026年1月〜3月で新車登録台数が多かった輸入車ランキング」TOP3を紹介します。1月から3月でもっとも売れた輸入車は…日本自動車輸入組合（JAIA）「2025年度輸