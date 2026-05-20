今年、傘寿を迎えた歌手の中尾ミエさん（79）が5月21日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】79歳の今なお元気はつらつな中尾ミエさん中尾さんは1962年、15歳のときに「可愛いベイビー」で歌手デビュー。コニー・フランシスさんの「Pretty Little Baby」をカバーしたこの曲がスマッシュヒットし、一躍、スターの仲間入りを果たしました。その後、同じ事務所所属の伊東