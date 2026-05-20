外観だけではなく中身も進化！日産「GT-R」の生産が終了した現在、同社のラインナップで唯一の本格スポーツカーとして存在するRZ34型「フェアレディZ」。2022年8月に登場した現行モデルが、この夏にマイナーチェンジを実施することがアナウンスされています。【画像】日本で公開！ 日産「新型フェアレディZ」の実車です！ （30枚以上）今回の改良における最大の注目点は、一新されるエクステリアデザインにあります。特にフ