三菱ふそう小型バス「ローザ」発表！幼稚園の送迎や自動車学校のシャトルバス、あるいは地域のコミュニティバスや小規模な観光ツアーなど、私たちの日常生活のさまざまな場面で活躍している小型のマイクロバス。その分野において長年にわたり国内で確固たる地位を築いているのが、三菱ふそうの小型バス「ローザ」です。【画像】これが新しい小型バス「ローザ」です！（17枚）2026年5月19日、同社はこのローザの新型モデルを