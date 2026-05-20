（有）興正（東京）は5月13日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には福岡真之介弁護士（西村あさひ法律事務所・外国法共同事業、千代田区大手町1−1−2）が選任された。負債総額は債権者280名に対して約5億7000万円。都内を中心に北京ダックが看板メニューの中華料理店「中華茶房8（チャイニーズカフェエイト）」の経営などを手がけていた。2018年には大阪市・なんば駅近くにも出店するなど業容を拡大し、2019