今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ワンワン猫』という感動猫動画さんの動画です。道でくつろぐ猫ちゃんと出会った投稿者の感動猫動画さん。撫でさせてもらうと、良い表情を見せてくれます。しかしその鳴き声は予想外の「ワオ〜ン！」。澄まし顔のあとは横を向いて小さく「ワッフ」。さらには、「ワンワンワン！」と犬のような鳴き声を繰り返してきます。触られている猫ちゃんは目を細めていて、特に嫌