２０日朝、世界遺産がある広島県宮島の弥山で火事があり、「消えずの火」で知られる霊火堂が燃え、消火活動が全焼しました。 消防によりますと２０日午前８時半ごろ「霊火堂の建物が燃えている」と関係者から通報がありました。 ヘリコプターなどが出動し消火活動が続けられていますが、「霊火堂」は全焼し、周りの木などに燃え移っているということです。 霊火堂は約１２００年前から燃え続けているといわれるいわゆ