＜ブリヂストンレディス 事前情報◇19日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞米国女子ツアーを主戦場にするメジャー女王が、スポット参戦する日本ツアーの会場で“秘密兵器”をテストする姿をキャッチした。古江彩佳の手に握られているのは真新しいアイアン。これは契約するブリヂストンの未発表モデルと思しきキャビティアイアンで、これまでにも男女ツアー会場でテストをする選手たちの姿が