テレビ朝日系「痛快！ビッグダディ」シリーズ出演で知られるタレントの美奈子（43）が20日、自身のインスタグラムを更新。悩める心境を伝えた。美奈子は16日にYouTubeチャンネルで、新たに会社を設立したことを報告。これまで同チャンネルを立ち上げ当初から運営してきた会社も変わることになったとした上で「この先、子どもたちのこととか自分の今後を考えたときに、自分の責任でこれから先は道を開いていきたいなと思ったのでこ