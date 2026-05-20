俳優の福山康平（28）が20日までにXを更新。体調不良のため、出演中の舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」を当面の間、休演すると報告した。同舞台の公式サイトでは「アルバス・ポッター役の福山康平ですが体調不良のため、当面の間休演することとなりました。これに伴い、福山康平が演じる予定だったアルバス・ポッター役につきましては、佐藤知恩および小結湊仁が演じます」と報告した。福山も自身のXで「長期休演をいただくこと