◇ナ・リーグカブス ― ブルワーズ（2026年5月19日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が19日（日本時間20日）、本拠でのブルワーズ戦に「5番・右翼」で先発出場。2試合連続となるマルチ安打をマークした。0―5で迎えた8回、カブスはブルワーズ3番手左腕アシュビーから3連打で1点を返し、なお2死満塁で第4打席の鈴木は三塁へ強烈なゴロ。打球をはじいた三塁手はどこへも投げられず、適時内野安打となってこのイニング2