お笑いコンビ爆笑問題の太田光（61）が19日深夜放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時半）に出演。学生時代から「目の上のたんこぶ」だった存在を明かした。太田は自らの芸風について「『大衆芸能』だと思ってるから。大衆という言い方は不遜だけど、市井の人たちが笑ってくれるのが、一番の偉い職業」と断言。文学でも「純文学はちょっと違う」と話した。オードリー若林正恭から「太田さんは、涼しげな、斜に構