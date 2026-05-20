タレントの後藤真希（40）が20日、都内で自身がプロデュースしたコスメブランド「rall.＋（ラルプラス）」のブランドローンチ発表会に出席した。13歳から芸能界入りし、メークを行ってきた。そんな自身の経験から「水光肌」を目指し、今回プロデュースを行った。ブランド名は「だんだんと」を意味する音楽用語から取った。「スローエイジングを目標としている。年齢を重ねていくと、肌も年を取っていく。それをいかに保ちな