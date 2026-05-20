旅行系YouTuber・おのだが20日、自身のXを更新し、愛車がモバイルバッテリーの発火で愛車が廃車となったと明かした。【写真・動画】旅行系YouTuber・おのだ、モバイルバッテリー発火→愛車が廃車に衝撃的な光景「私の車ですがモバイルバッテリー発火で廃車となってしまいました。。」と、消火後の衝撃写真や動画を複数公開。「車内のドリンクホルダーにモバイルバッテリーを置いていたところ、発火していました。不幸中の幸