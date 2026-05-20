バイオリニスト高嶋ちさ子（57）の父で音楽プロデューサーの高嶋弘之氏（92）が20日、インスタグラムを更新。自身のCDデビューについて思いをつづった。日本テレビ系特番「1周回って知らない話」の家族密着企画への出演でも知られる弘之氏。かつてレコード会社のディレクターとしてザ・ビートルズを担当し、66年の初来日の仕掛け人だったことも知られているが、なんと自身が歌手デビューすることに。4月24日の投稿では「キングレコ