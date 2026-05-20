お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（50）が20日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。過去に寄せられたクレームについてつづった。「なんでもかんでもクレーム入れてくる人いるよね」と書き出した真栄田。「俺が今まで、一番びっくりしたのはさ、エンタの神様でフランチェンやっている時よ」と振り返った。「俺が休みの日に板橋の商店街歩いてたらさ、北大路欣也さんくらい目にチカラ入った40代の女性が俺に向かって