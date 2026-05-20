親子2人の遺体が見つかった事件、住宅の外にも血の痕が残っていたことが分かりました。19日午前、兵庫県たつの市の住宅で住人の田中澄惠さん(74)と娘の千尋さん(52)が血を流して死亡しているのが見つかりました。捜査関係者によると、2人とも上半身に複数の刺し傷があり、母親に比較的多くの傷があったということです。田中澄惠さんの知人：（母は）道で会ったら挨拶したり、近況をお話したりして仲良くさせてもらっているんですけ