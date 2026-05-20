タレントで実業家の小森純（40）が20日までに、インスタグラムのストーリーズを更新。他人から怒鳴られたという出来事についてつづった。3児の母である小森は、3歳の三男とみられる子どもの写真をアップするとともに「20年ぶりくらいに他人から怒鳴られて引いた。w」と書き出した。続けて「本当にちょっと引いてる。てか、だいぶ引いてる」と強い不快感を抱いたことをうかがわせ、「アンガーマネジメントを調べて欲しいとまで思っ