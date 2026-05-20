カーリングの日本選手権（６月７日開幕、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）は、女子のフォルティウスにとってリスタートの一戦となる。２月のミラノ・コルティナ五輪では２勝７敗で無念の１次リーグ敗退だったが、このままで終わるつもりはない。スキップの吉村紗也香（３４）が単独インタビューに応じ、チーム、個人の今後について胸中を明かした。金メダルを目標に掲げた五輪は「なかなか自分たちの力を発揮できなかった」と不完全