結果を出す人間のシビアな仕事論 ビジネスシーンにおいて、「プロフェッショナルとは何か」は永遠のテーマです。 そのヒントを、異色の料理漫画『ザ・シェフ』の主人公・味沢匠の働き方から学ぶことができます。 彼は「幻の料理人」と呼ばれ、依頼に応じて料理を提供するフリーランスの天才シェフです。 馴れ合いを嫌い、自分の「職能」のみを提供する 第5話「ミシュラン方式」において、味沢はレス