物語を動かす機動力となる「驚き」読者に転換点の場面を印象づけるには？ おどろき［英：Surprise］ 驚きの意味 予想外のことが起こったときに、衝撃を受けること。 驚きの類語 驚愕びっくり感嘆愕然仰天瞠目動転震撼震天動地青天の霹靂など 驚きにおける体（フィジカル）の反応 腰が抜ける目が点になる全身が固まる息をのむきょとんとした表情素っ頓狂な声が出る言葉を失う口があんぐ