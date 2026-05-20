資料：香川県空撮 日本銀行高松支店が2026年5月15日、香川県の金融経済概況を発表しました。香川県内の景気は「持ち直している」として、12カ月連続で判断を据え置きました。 個人消費は緩やかな増加基調にあるとの判断を12カ月連続で維持しました。大型小売店の売り上げが緩やかな増加基調で、乗用車や家電の販売が持ち直していること、サービス消費が回復を続けていることなどが要因としています。 設備投資は「