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東京時間10:43現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝23583.00（-424.00-1.77%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4478.40（-32.80-0.73%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 金先はドルだけ警戒もあり弱め推移