USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.275.585.816.58 1MO7.485.916.497.11 3MO7.765.956.777.40 6MO8.236.227.257.63 9MO8.406.367.577.71 1YR8.566.657.887.82 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.578.846.10 1MO7.308.806.72 3MO7.788.726.77 6MO8.299.087