女優でモデルの玉城ティナが２０日、東京・渋谷のＭＩＹＡＳＨＩＴＡＰＡＲＫで行われた「『ｗｅａｍｏｎｄｚ×ＴｉｎａＴａｍａｓｈｉｒｏ』ローンチ発表会」に出席した。韓国のジュエリーＥＣサイトを展開する「ａｍｏｎｄｚ（アモンズ）」とコラボしたブランドを発表。この日は「ジュエリーが際立つように黒のワンピースにしてみました」とリングやブレスレットなど、自身がデザインしたジュエリーに、膝上丈のノースリ