格闘家の武尊の妻でタレントの川口葵が１９日に自身のＳＮＳを更新し、自然体なオフショットを公開した。川口はインスタグラムに「バッグの中にはシフォンケーキ手にはマスクｐ．ｓ 家でヨガ始めようとヨガマット買った＃あおいのふく」とつづり、写真を２枚アップ。白の半袖トップスにデニムを合わせショルダーバッグを斜めにかけた姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「めっちゃ綺麗」「安定の可愛さ」「ポー