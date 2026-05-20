報道番組「ABEMA Prime」にコメンテーターとして出演するほか、SNSでの歯に衣着せぬ発信やエピソードが濃すぎるnoteなど、グラビアアイドルの枠を超えて活躍しているのが麻倉瑞季だ。話題のnoteを執筆するきっかけや、有野晋哉からの金言、そして驚くべきコミュ力の高さなど彼女の魅力に迫った。【写真23枚】「ほかに大きい子がいなくて…」ミスマガは“勝てるな”と確信。生脚と吸い込まれる視線の撮り下ろしカット――麻倉さん