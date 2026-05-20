中国・上海市の日本料理店でナイフを持った男が日本人ら3人を負傷させる事件が発生したことについて、木原官房長官は20日午前の記者会見で、中国側に対し、真相解明と明快な説明、容疑者への厳正処罰、類似事件の再発防止などを申し入れたことを明らかにした。会見で木原長官は「被害に遭われた方々にまずは心からお見舞いを申し上げる。現地公安当局によると、容疑者は拘束されたとのことだ。上海の総領事館は、負傷された方に対