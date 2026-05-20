2016年12月29日の大阪公演を最後に活動を休止していたHIP HOPグループ「HOME MADE 家族」が、10年ぶりに再始動＆再デビューすることが分かりました。 【写真を見る】【 HOME MADE 家族 】10年ぶり再始動＆再デビュー決定「HOME MADE “大”家族はじめます」5月末日・愛知県刈谷市を皮切りに5フェスに登場HOME MADE 家族の公式インスタグラムアカウントでは「10年ぶりに再始動。HOME MADE “大”家族はじめます。SONY Ki/oon M