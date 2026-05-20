三日月と金星が接近して見えた19日夜、テレビ朝日のカメラは三日月と東京スカイツリーが重なる幻想的な光景を捉えた。【映像】スカイツリーと三日月の幻想的な光景千葉・市川市から撮影したこちらの映像、午後9時すぎからおよそ4分間、三日月とスカイツリーの先端部分が重なる様子を捉えている。ちょうど真ん中にスカイツリーが重なる場面では、まるでスカイツリーに金のリングをはめたかのような光景となった。別の地点から