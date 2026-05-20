元NHKアナウンサーの武田真一が20日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。クマの目撃情報にうそを書き込んだ人物を厳しく非難した。番組では19日、東京都奥多摩町日原の山中で年齢、性別不明の遺体が見つかったと報じた。周囲の状況からクマに襲われた可能性が高いという。また、全国各地のクマの出没例も示した。武田は、「専門家によると、去年の秋に捕獲できなかった個体が一定数、市街地周辺に残っ