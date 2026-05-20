元NHKアナウンサーの武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に20日、出演。横行するPayPay（ペイペイ）悪用詐欺に注意を呼びかけた。番組ではニセの未払いメールを受けて、実際に支払ってしまった被害者を特集した。武田は、「私もこうしたメール、実はひんぱんに来る。たいていは気にしないですが、公的機関から来てるのを装ったものだと、あれっと、ドキッとします。誰でも引っかかる可能性があるんじ