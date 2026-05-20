魁力屋が続急騰している。１９日の取引終了後に、２６年６月末時点の株主から株主優待制度を拡充すると発表したことが好感されている。現行制度では、毎年６月末日及び１２月末日時点で１００株以上を保有する株主を対象に一律で１０００円相当の優待券（電子チケット）１枚（年２０００円相当）提供していたが、変更後は５００円相当の優待券（電子チケット）を保有株数に応じて４枚（２０００円相当）～１２枚（６０００