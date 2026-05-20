朝日インテックは続伸歩調。約１カ月半ぶりに年初来高値を更新した。同社はカテーテル治療用のガイドワイヤーなど医療器具を製造販売する。１５日に発表した第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）連結決算は、売上高が１０８３億６６００万円（前年同期比１８．０％増）、営業利益が３７４億１４００万円（同４５．５％増）だった。国内外で売り上げが好調に推移した。好決算を受けた同社株への買い流入が