HOME MADE 家族が、10年ぶりの再始動およびソニー・ミュージックレーベルズのKi/oon Musicより再デビューすることを発表。また、新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：Creepy Nuts、KREVA、Zeebra、HOME MADE 家族……映画『ヒプマイ』公開前に押さえたい豪華すぎる歴代提供楽曲） HOME MADE 家族は、2026年4月19日に公式SNSにて夏フェスへの出演情報を発表。そこから3人が一緒に