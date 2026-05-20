城南進学研究社が大幅安している。１９日の取引終了後に集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の５９億１００万円から５６億２１００万円（前の期比微減）へ、営業利益が１億４９００万円から７７００万円（前の期２億３０００万円の赤字）へ、最終利益が９３００万円から４００万円（同４億２０００万円の赤字）へ下振れて着地したようだと発表しており、嫌気されている。 個別指導塾「城南コベッツ」に