光陽社が東証スタンダード市場において、ストップ高の水準である４３５円に買われた。名証でも大幅高となっている。同社は１９日の取引終了後、２６年３月期の連結決算を発表。売上高は前の期比２．２％増の４８億３０００万円、経常利益は同３３．６％増の１億３８００万円となり、ともに計画を上振れして着地した。２７年３月期の売上高は前期比３．５％増の５０億円、経常利益は同０．８％増の１億４０００万円の見通し