午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２４７、値下がり銘柄数は１２９５、変わらずは２２銘柄だった。業種別では３３業種中３業種が上昇。値上がりはその他金融、鉱業、小売のみ、値下がりで目立つのは建設、非鉄金属、機械、電気機器、ガラス・土石、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS