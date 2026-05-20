JR常磐線「ひたち野うしく」駅ユーザーに朗報です。2024年に惜しまれつつ閉店した「西友ひたち野うしく店」跡地が、2026年11月にイオンの新業態「そよらひたち野うしく」として生まれ変わります。改札階からペデストリアンデッキで直結という抜群のアクセスを誇り、都心へ通勤する共働き世帯の「タイパ（タイムパフォーマンス）」を支える新たな生活拠点が誕生します。なぜ今、このエリアにイオンが集中するのか？ 気になる施設概