開催：2026.5.20 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 9 - 6 [メッツ] MLBの試合が20日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとメッツが対戦した。 ナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィン、対するメッツの先発投手はノーラン・マクリーンで試合は開始した。 1回表、2番 ボー・ビシェット 初球を打ってセンターへのツーランホームラン