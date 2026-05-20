日本の浮嶋敏監督が率いる若き中国代表が、ファイナルに駒を進めた。サウジアラビアで開催されているU-17アジアカップで、現地５月19日に準決勝の中国対オーストラリアが行なわれた。49分にシュアイ・ウェイハオのゴールで先制した中国は、１点リードのまま試合を進め、90＋１分にシィエ・ジンがネットを揺らし、２−０で完封勝ちを収めた。中国メディア『捜狐』は「U-17アジアカップの舞台から再び吉報が届いた」と喜び、