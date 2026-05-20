20日11時現在の日経平均株価は前日比743.90円（-1.23％）安の5万9806.69円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は247、値下がりは1295、変わらずは22と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は229.29円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が125.71円、フジクラ が81.26円、ＴＤＫ が50.53円、ファナック が48.77円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均