2026年5月19日、中国メディアの観察者網は、東北地方で低コストかつ低環境負荷で採掘可能な新型のレアアース鉱床が発見され、従来の資源分布の常識を覆す可能性があると報じた。記事は、黒竜江省地質鉱産局や中国科学院などの研究チームが、黒竜江省と吉林省で軽・重希土類を豊富に含む「解離型レアアース鉱」を発見するとともに、サンプリング調査によって吉林省などの一部区域で重レアアースが高度に濃縮されていることを確認し