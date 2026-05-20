中国外交部の郭嘉昆報道官は5月19日の定例記者会見で、「中米は二大人工知能（AI）大国として、手を携えてAIの発展とガバナンスを促進し、AIが人類文明の進歩と国際社会の共通の福祉により良く貢献できるよう推進すべきだ」と述べました。郭報道官は、「トランプ米大統領の訪中期間中、両国首脳はAI問題について建設的な意見交換を行い、AIに関する政府間対話を開始することで合意した」と述べました。（提供/CGTN Japanese）